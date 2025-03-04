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Kazada yaralanan polisten acı haber

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sıkıştığı otomobilinden çıkarılan polis memuru kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA4 Mart 2025 Salı 12:22 - Güncelleme:
Kazada yaralanan polisten acı haber
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Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan'ın kullandığı 07 EHC 61 plakalı otomobil, dün gece saat 23.00 sıralarında Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra çalılık alanda durabildi.

Araçta sıkışan Turan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Ağır yaralanan Turan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Turan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis memurunun cenazesi, öğleden sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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