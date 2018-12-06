Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kazada yaralanan yaşlı adam kamyonetin kasasında hastaneye götürüldü

İznik'te meydana gelen kazada, ambulansta başka hasta olduğu için kamyonetin kasasında hastaneye götürülen yaralı şahsa sağlık personeli eşlik etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen İ.Ç.'ye (65), karşı yönden gelen M.D. kontrolündeki A6 ABP 100 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adama, yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlar o sırada olay yerinden geçmekte olan bir ambulansı durdurdu. Ambulansın içinde başka bir hasta olduğu için yaşlı adamı ambulansa alamayan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı sedyeyle birlikte yoldan geçen bir kamyonetin kasasına koyarak İznik Devlet Hastanesine götürdü. Fedakar sağlık personeli hastaneye kadar kamyonet kasasında yaralıya müdahalede bulundu.
 
Tedavi altına alınan İ.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA