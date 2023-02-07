Kazak halkından Türkiye'ye destek!

Kazakistan, ülkenin güneydoğusunda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden olan depremlerde Türkiye ile tek yürek oldu.

İlk önce Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeş Türk halkına taziye mesajı gönderdi. Daha sonra Tokayev, Erdoğan'ı arayarak Kazakistan'ın yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Sabahın erken saatlerinde de Kazakistan'dan 41 kişilik arama kurtarma ekibi ile özel araçları taşıyan nakliye uçağı Gaziantep'e doğru hareket etti.

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Birinci Yardımcısı İbragim Kulşimbayev, ekipte uluslararası deneyime sahip kurtarma görevlilerin yanı sıra sağlık çalışanları ve üç özel eğitimli köpeğin de olduğunu bildirdi.

Kazak halkı da sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarına Türk bayrağı yansıtarak "geçmiş olsun" dileklerini iletirken bir kısmı da Kazak-Türk bayraklarının yer aldığı "Biz beraberiz" sloganıyla paylaşımlar yapıyor.

Sağlık Bakanı Ajar Giniyat da yaptığı "Biz beraberiz" paylaşımında, Türkiye'deki depremden etkilenen bölgelere sağlık ekibi göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kazakistan'ın dünyaca ünlü sanatçısı Dimaş Kudaybergen de Instagram hesabından Türkçe "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kudaybergen, "Kardeş ülkemiz Türkiye ve Suriye ile diğer ülkelerde meydana gelen trajediyi büyük üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kazak sanatçı, yakında çıkacağı dünya turnesi kapsamında vereceği konserlerden elde edeceği gelirin bir kısmını depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

- YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI



Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği de Türkiye-Kazakistan İş İnsanları Birliği (TÜKİB) ile işbirliğinde AFAD hesabına aktarılmak üzere yardım kampanyası başlattıklarının bilgisini paylaştı.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği binasında 8-10 Şubat arasında taziye defteri açık tutulacak.