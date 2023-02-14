Kazak hükümeti Türkiye'ye ek insani yardım gönderilmesi talimatı verdi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in hükümete, Türkiye'ye ek insani yardım gönderilmesiyle ilgili talimat verdiği belirtilerek, "Afetten etkilenen depremzedeler için bölgeye çadır, ısıtıcı, sıcak tutan giysiler ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri gönderilecek." ifadesi yer aldı.

Kazakistan, Türkiye'ye 101 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi göndermiş, ekip bugüne kadar Gaziantep'te 7 kişiyi enkaz altından kurtarmıştı.

Kazak halkı ise Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından AFAD hesabına aktarılmak üzere açılan hesaba 2,8 milyon dolar bağışta bulunmuş, 150 ton da insani yardım toplamıştı.