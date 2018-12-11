Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kazakistan 11 ayda 66 milyon ton petrol ihraç etti

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 11 ayda ülkesinin 66 milyon ton petrol ihraç ettiğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bozumbayev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ocak-kasım aylarında enerji sektöründe olumlu dinamiğin kaydedildiğini belirterek, “Petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 82,4 milyon ton oldu (bu yıl planlanan üretim 87 milyon ton.)” dedi.

Ülkenin büyük petrol kuyuları Kaşagan (12 milyon ton), Tengiz (25,9 milyon ton) ve Karaçaganak’ta (11,1 milyon ton) toplam 49 milyon ton petrol üretildiğini aktaran Bozumbayev, “Petrol ihracatı 66 milyon tona ulaştı ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 fazla.” diye konuştu.

Bakan Bozumbayev, ülkede rafine edilen petrol miktarının 15 milyon ton olduğunu ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 fazla olduğunu dile getirdi.

Ocak-kasım aylarında ülkede 50,5 milyar metreküp doğalgazın (bu yıl planlanan üretim 53,4 milyar metreküp) üretildiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 fazla olduğunu kaydeden Bozumbayev, “Doğalgaz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 17,9 milyar metreküp oldu." dedi.

Bozumbayev, ayrıca ülkede 19,6 bin ton (bu yıl planlanan üretim 21,6 bin ton) uranyum üretildiğini sözlerine ekledi.

Kazakistan'ın petrol ve doğal gaz ihraç ettiği ülkeler arasında İtalya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Özbekistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri yer alıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti Grup Başkanvekili Muş´un ´Akşener´ sorusu, İP´li vekili çılgına çevirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş´un ´Akşener´ sorusu, İP´li vekili çılgına çevirdi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA