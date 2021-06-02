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Kazakistan, Antalya'ya uçak seferi sayısını artırmayı planlıyor

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov, yazın ülkesinden Antalya'ya uçak seferi sayısının artırılması konusunda müzakerede bulunduklarını bildirdi.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 13:06
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Başkent Nur Sultan'da basın toplantısı düzenleyen Atamkulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın gelmesiyle çok sayıda Kazak vatandaşının tatile Türkiye'ye gittiğini söyledi.

Atamkulov, "Bu durumu dikkate alarak ülkemizin Kovid-19 ile ilgili Hükümet Komisyonu ve Türk yetkili makamları ile yakın tarihte Antalya'ya uçak seferinin artırılması konusunda müzakere içindeyiz. Vatandaşlarımızın haziran ayı içinde Antalya'ya gidebilmeleri için bir hafta içinde gerekli kararı alacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Kazakistan ile Türkiye arasında hava yolu şirketlerince 12 güzergahta uçak seferi yapılıyor.

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