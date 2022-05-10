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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

AA10 Mayıs 2022 Salı 11:58 - Güncelleme:
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Tokayev ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 11.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Tokayev'i havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, valilik ve belediye yetkilileri ile Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

- TOKAYEV'İN GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen temaslarda, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.

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