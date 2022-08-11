İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2022 Perşembe / 14 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9693
  • EURO
    18,5867
  • ALTIN
    1033.92
  • BIST100
    2857.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kazakistan, Türkiye ile askeri istihbarat alanında iş birliği yapacak
Güncel

Kazakistan, Türkiye ile askeri istihbarat alanında iş birliği yapacak

Kazakistan hükümeti, askeri istihbarat alanında Türkiye ile iş birliği protokolünü onayladı.

AA11 Ağustos 2022 Perşembe 12:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Kazakistan hükümeti tarafından yayımlanan kararnamede, Kazakistan ile Türkiye arasında 10 Mayıs'ta imzalanan askeri istihbarat alanında iş birliğine ilişkin protokolün onaylandığı belirtildi.

Kararnamede, "Taraflar, ilgili protokol kapsamında güncel konularda askeri istihbarat bilgisi ve uzman değerlendirmelerinin karşılıklı değişimi; taraf devletlerin güvenliğine tehdit oluşturan bölgedeki askeri ve politik durumlarla ilgili gelişmelerin izlenmesi; uluslararası terör örgütleri ve diğer örgütler hakkında karşılıklı bilgi alışverişi gibi alanlarda iş birliği yürütecek." ifadesi kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.