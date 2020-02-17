Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret 2019'da yüzde 65 arttı

AA 17 Şubat 2020 Pazartesi18:47 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:47

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın Türkiye ile olan ticareti geçen yıl 2018'e göre yüzde 65 artarak 1 milyar 893 milyon 879 bin dolardan 3 milyar 126 milyon 618 bin dolara ulaştı.

Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesinin verilerine göre, 2019 Ocak-Aralık döneminde iki ülke arasındaki ticaret 2018 yılına göre yüzde 65 artışla 3 milyar 126 milyon 618 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kazakistan'dan Türkiye'ye yapılan ihracat 2018'e göre yüzde 86 artarak 1 milyar 238 milyon 587 bin dolardan 2 milyar 307 milyon 482 bin dolara, ithalat yüzde 25 artışla 655 milyon 291 bin dolardan 819 milyon 136 bin dolara yükseldi.

Kazakistan, Türkiye'ye buğday, bakır, doğal gaz, petrol, alüminyum ve çinko ihraç ederken, Türkiye'den elektrik-donanım, makine, tekstil ve mobilya ithalatı gerçekleştiriyor.