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Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 helikopter ve 16 kişilik özel itfaiye ekibi gönderdi

Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 adet Mİ-8AMT tipi helikopter ile 16 kişilik özel itfaiye ekibi gönderdi. Bunun yanı sıra açıklamada, Kazakistan'ın yangından zarar gören ormanların eski haline getirilmesi için insani yardım desteğinde bulunmaya hazır olduğu da kaydedildi.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:32
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Kazakistan Olağanüstüsü Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla bakanlığa bağlı 2 helikopter ve özel ekibin, orman yangınlarıyla mücadelede destek olmak için Muğla'ya uçtuğu bildirildi.

Açıklamada, 2 Mİ-8AMT tipi helikopter ve 16 itfaiye uzmanından oluşan ekibin Nur Sultan Havalimanı'ndan uğurlandığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra açıklamada, Kazakistan'ın yangından zarar gören ormanların eski haline getirilmesi için insani yardım desteğinde bulunmaya hazır olduğu da kaydedildi.

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