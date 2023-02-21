Kazakistan'daki Azerbaycan Diasporası, Türkiye'ye 100 adet Kazak çadır evi gönderecek

Kazakistan'daki Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Abilfas Hamedov, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ile bir araya geldi.

Hamedov, görüşmede, diaspora olarak Türkiye'deki depremzedeler için gönderdikleri ayni yardımların yanı sıra 100 Kazak çadırı bağışında bulunacaklarını belirterek, "Kazakistan'daki 200 bin Azerbaycan Diasporası adına sizlere geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum. Biz hep birlik ve beraberlik içinde olduk. Bundan sonra da böyle olacağız. Yaptığımız yardımlar ihtiyaç sahiplerine faydalı olsun." diye konuştu.

Başkonsolos Akıncı da yardım dolayısıyla diaspora temsilcilerine teşekkür ederek, "Bu çadırlar sadece depremzedelerin sığınması için kullanılmayacak, hayat normale döndüğünde Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan kardeşliğinin simgesi olacak." dedi.

Çadırlar, gelecek hafta Türkiye'deki depremden etkilenen bölgelere gönderilmeye başlanacak.