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  • Kazakistan'dan getirilen 73 Türk vatandaşı karantina sürecini geçirecekleri yurda yerleştirildi
Güncel

Kazakistan'dan getirilen 73 Türk vatandaşı karantina sürecini geçirecekleri yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan yurda getirilen 73 Türk vatandaşı, Van'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

AA18 Nisan 2020 Cumartesi 10:03 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:03
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 73 kişi, Kazakistan'dan kalkan uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Van Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar da yurda gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Van Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevliler, gözetim altına alınanlara destek sağlayacak.

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