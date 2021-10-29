2 kardeş ülkeden ''29 Ekim'' jesti! Başkentte Türk bayrağı yansıtıldı

AA 29 Ekim 2021 Cuma 19:38 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 20:17

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle Nur Sultan'ın sembolik ve mimarisiyle dikkatleri üzerine toplayan yapısı Nur Alem Expo Merkezi'nin dış cephesinde yerel saatle 18.30 itibarıyla yansıtılmaya başlayan Türk bayrağı, şehrin her tarafından göründü.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü vesilesiyle Kazakistan'ın başkentindeki Expo Merkezine ay yıldızlı bayrağımız yansıtıldı. Teşekkürler kardeş Kazakistan." ifadesine yer verildi.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı yansıtıldı

Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Olimpiyat Stadyumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ay yıldızlı bayrağın renklerine büründü.

Stadyumun sosyal paylaşım hesaplarından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 98. yılını kutlayan kardeş Türk halkının sevincinin Azerbaycan halkı tarafından da paylaşıldığı belirtildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde hakikat savaşını kazanan Türkiye'de 29 Ekim 1923'te TBMM kararıyla cumhuriyetin ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı kutlandı.