Kazanlar kurulup, organik olarak üretiliyor! Sipariş yağıyor

DHA 07 Kasım 2020 Cumartesi 09:26 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 09:26

Siirt'teki Botan Nehri kıyısında bulunan arazisinde bıttım ağaçlarından elde ettiği gizven tanelerini kaynatarak cilt kremi yapan Veysel Varır, siparişlere yetişemiyor. Bıttımdan ilk kez cilt kremi üreten Varır, Türkiye'nin değişik illerinden yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden de siparişler aldı. Özellikle Avrupa'daki güzellik merkezlerince yoğun bir ilgi gören cilt kreminin doğal bir ürün olduğunu anlatan Varır, "Doğal ortamlarda bıttım sabunundan cilt kreminin üretimini yapıp, piyasaya sürdüm. İlk olarak az sayıda ürettiğim bıttım kremine ilginin çok fazla olmasından ötürü üretimi artırmak zorunda kaldım. En çok siparişler Avrupa'nın Fransa, Almanya, Norveç ve Avustralya gibi ülkelerindeki güzellik merkezlerinden geliyor" dedi.

'30 KİLO BITTIMDAN 5 KİLO ELDE EDİLİYOR'

Bıttım sabunu üretiminde kaynayan kazanlardan elde ettiği köpükle cilt kremini ürettiğini aktaran Varır, "Bir hayli meşakkatli bir iştir. Yaklaşık 30 kilo bıttımdan kaynadıktan sonra 5 kilo elde ediyoruz. Ancak kaynayan bıttımın köpüğünü alıyorum ve bu köpük ile gerek sabun ve gerekse bıttım kremi yapıyorum. Bıttım kremini yaptığım araştırmalar sonucu ürettim ve bunun nasıl yapılması konusunda birçok yerden fikir alışverişinde bulundum. Kazanlarda kaynayan bıttım yağının ki bu tamamen doğal bir yağdır, süzerek farklı bir kazana koyuyorum. Kazanda ise 80-90 derece kaynattıktan sonra hiçbir katkı maddesi koymadan 3 gün sonra bekletip, tekrar süzüyorum ve süzme aşaması bittikten sonra ürettiğim kremleri küçük kavanozlara koyarak, hazır hale getiriyorum" diye konuştu.

SİİRT'TE İLK KEZ BITTIM KREMİ ÜRETİLDİ

Siirt'te ilk kez bıttımdan krem üretildiğini anlatan Varır, şunları söyledi:

"Siirt’te yıllar önce köylerde üretilen bıttım sabunu satılırdı. Ancak son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve sabunların artması ile beraber tamamen doğal üretilen bıttım sabununa ilginin azaldığını fark ettim. Bundan dolayı yoğun bir mesai harcayarak, bıttım sabunu üretimini artırdım. İş yerimde sabun satmaya başladım. Ürettiğim bıttım sabununun sağlık açısından faydalı olduğunu fark eden birçok vatandaş siparişler vermeye başladı. Bıttım sabununu üretmek bir hayli zor ve sabır isteyen bir iştir ancak bunu başardım ve şimdi ise bıttım kremini yapmaya başladım. Bu, Siirt'te ilk kez üretildi. Yakın zamanda bunun patentini almayı hedefliyorum. Bıttım yağlı cilt bakım kreminin içeriğinde bal, bal mumu, bıttım yağı ve az miktar da arı zehri var. Bu kremin vitiligo, egzama gibi hastalıklara faydalı olduğunu düşünüyoruz."