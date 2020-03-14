Kazaya geliyorum dedi

IHA 14 Mart 2020 Cumartesi 15:07 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:07

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 223 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün yol boş iken beklediği, tam kamyon gelirken önüne fırladığı görüldü.

Kaza, Manavgat Hatipler Mahallesi Yenimahallede meydana geldi. Toplama yoldan Manavgat-Antalya D-400 Karayoluna çıkan Maşallah Yılmaz’ın kullandığı 07 LIH 55 plakalı otomobil, D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Erdinç Topaktaş’ın kullandığı kamyon ile çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü Maşallah Yılmaz Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolundan yaralanan otomobil sürücüsünün 223 promil alkollü olduğu belirlendi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA



Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yenimahalleden gelen otomobilin, toplama yola girmeden önce yaklaşık 10 dakika beklediği, toplama yolu geçtikten sonra da D-400 Karayolu boş olmasına rağmen 2-3 dakika beklediği ve tam kamyon geldiği sırada Antalya istikameti yerine Manavgat istikametine ters yönden girerek kamyon ile çarpıştığı görüldü.