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Kazazede sürücü yardım istemek için gittiği sanayide hayatını kaybetti

Samsun'un Ladik ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsünün, yardım istemek amacıyla gittiği sanayi sitesinde hayatını kaybettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Ladik Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

AA22 Mart 2022 Salı 15:08 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 15:08
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İddiaya göre, önceki gün saat 23.00 sıralarında Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (62) trafik kazası sonucu sanayi sitesinde hayatını kaybettiği yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.

Yapılan araştırmada, kullandığı 55 BCD 57 plakalı otomobil Ahmetsaray Mahallesi'nde tarlaya devrilen E.B'nin, yanında bulunan M.S.G. (33) ile araçtan inerek yardım istemek amacıyla Ladik Sanayi Sitesi'ne gittikleri, bu sırada E.B'nin rahatsızlandığı belirlendi.

M.S.G'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

E.B'nin cesedi, otopsi amacıyla Ladik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Ladik Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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