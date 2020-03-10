Kazdağları 'doğaseverlerin' tehdidi altında

IHA 10 Mart 2020 Salı 10:17 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:17

Havaların ısınması ve bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa ile başbaşa vakit geçirmek isteyen piknikçiler gün içinde yaptıkları aktivitelerin sonunda çöplerini Kazdağları’nda ormanlık alanlara bırakarak büyük bir çevre kirliliğine neden oluyorlar. Özellikle pet şişe, plastik ürünler ve cam şişeler Kazdağları’nın eşsiz doğal güzelliklerine gölge düşürüyor. Kazdağları’nın hemen hemen bir çok bölgesinde görünen çöp manzaraları tepki çekiyor. Kazdağları’nda tonlarca çöp ekolojik dengenin bozulmaması için bir an önce toplanmayı bekliyor.