İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1355
  • EURO
    6,9799
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    105445
Güncel

Kazdağları 'doğaseverlerin' tehdidi altında

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi sınırları içinde kalan Kazdağları bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa sever piknikçilerin çevre kirliliği tehdidi altında. Özellikle hafta sonları doğa ile başbaşa kalmak isteyen piknikçiler Kazdağları'na büyük zarar veriyor.

IHA10 Mart 2020 Salı 10:17 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:17

Havaların ısınması ve bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa ile başbaşa vakit geçirmek isteyen piknikçiler gün içinde yaptıkları aktivitelerin sonunda çöplerini Kazdağları’nda ormanlık alanlara bırakarak büyük bir çevre kirliliğine neden oluyorlar. Özellikle pet şişe, plastik ürünler ve cam şişeler Kazdağları’nın eşsiz doğal güzelliklerine gölge düşürüyor. Kazdağları’nın hemen hemen bir çok bölgesinde görünen çöp manzaraları tepki çekiyor. Kazdağları’nda tonlarca çöp ekolojik dengenin bozulmaması için bir an önce toplanmayı bekliyor.

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar
Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması
Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması

Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.