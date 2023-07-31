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Kazdağları'nda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri arasında Kazdağları'nda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:57 - Güncelleme:
Kazdağları'nda çıkan yangın söndürüldü
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Kazdağları Hanlar bölgesi Kumluca mevkisindeki bir çiftlikte kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Kumluca Orman Yangın İstasyonu'nun karşısında çıkan yangına kısa sürede ekipler ve vatandaşlar müdahale etti.

Alevlerin ormanlık alana doğru ilerlemesinin ardından merkezden destek istendi.

Yangın, 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 uçak, 1 helikopter ve yer işçilerinin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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