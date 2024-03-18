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Kazdağları'nda elim kaza! Yamaç paraşütü pilotu can verdi

Balıkesir Kazdağları'nda düşen yamaç paraşütünün pilotu hayatını kaybetti. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldı.

İHA18 Mart 2024 Pazartesi 01:32 - Güncelleme:
Kazdağları'nda elim kaza! Yamaç paraşütü pilotu can verdi
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda M.F.Ş. yönetimindeki yamaç paraşütü Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarında düştü. Kazada ağır yaralı olarak kurtulan Yamaç Paraşütü Pilotu M.F.Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYALIK ARAZİYE DÜŞTÜ

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Cam Seyir teras yolu yakınlarında bir tepeden yamaç paraşütü yapmak isterken kontrolünü kaybeden M.F.Ş. (57) Cam Seyir teras yolu üzerinde bulunan kayalıklı araziye düşerek ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın bildirilmesinden sonra bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak Edremit'te hastaneye sevk edilen M.F.Ş. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Yaşanan kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. M.F.Ş'nin cenazesi otopsi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

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