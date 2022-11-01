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Kazdağları'nda orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA1 Kasım 2022 Salı 14:48 - Güncelleme:
Kazdağları'nda orman yangını
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Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Mehmetalan ile Ortaoba mahalleleri Üçtaş mevkisi civarında iki farklı noktada orman yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale için çalışma başlattı. Alevlere ilk müdahale havadan helikopterlerle yapıldı.

Yangın bölgesinde bir helikopter, 13 arazöz, bir su ikmal aracı ve iki dozerle müdahale sürüyor.

Bölgeye ayrıca 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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