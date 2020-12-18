İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7188
  • EURO
    9,45
  • ALTIN
    467.919
  • BIST100
    1399.36
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kazımi: Türk yatırımlarına kapıları açma konusunda ciddiyiz
Güncel

Kazımi: Türk yatırımlarına kapıları açma konusunda ciddiyiz

Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 'Irak, Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddi.' açıklamasına bulundu.

AA18 Aralık 2020 Cuma 08:30 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 08:30
ABONE OL

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin güçlü bir şekilde Türk yatırımlarını çekmeye ve ekonomik tabanı genişleterek ham petrole bağımlılığı azaltmaya yöneldiğini açıkladı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kazımi, çok sayıda Türk iş adamı, yatırımcı ve şirket yöneticileriyle buluştu. Türk iş adamlarıyla yatırım prosedürlerini kolaylaştırmanın, engelleri kaldırmanın ve bürokratik prosedürleri azaltmanın yollarını ele alan Kazımi, görüşmede şunları söyledi:

"Irak, Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddidir ve ülke ekonomisinin sanayi ve tarım tabanını genişletmek, ham petrole olan bağımlılığı azaltmak için Türk yatırımlarını ve tecrübelerini Irak pazarına güçlü bir şekilde çekmeye yönelmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle dün Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi resmi törenle karşılamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Başbakan Kazımi onuruna yemek vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.