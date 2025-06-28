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KDC-Ruanda barışı Türkiye'den destek gördü: Afrika'da huzura katkı sağlayacak

ABD'nin kolaylaştırıcılığında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşması, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölge barışına ve kalkınmaya katkı sunacağını vurguladı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 22:11 - Güncelleme:
KDC-Ruanda barışı Türkiye'den destek gördü: Afrika'da huzura katkı sağlayacak
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Bakanlık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında ABD'nin kolaylaştırıcılığında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu anlaşmanın uygulanmasının "iki ülke halklarının huzur ve refahının yanı sıra Büyük Göller Bölgesi'nde istikrar ve kalkınmaya da önemli katkı sağlayacağı" belirtilen açıklamada, "Türkiye, Afrika'da barışın tesisine yönelik çabaları desteklemektedir." denildi.

ABD'nin ara buluculuğuyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında dün Washington D.C'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun şahitliğinde barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, düşmanlıkların sona erdirilmesi, silahlı devlet dışı grupların çatışma alanlarından çekilerek silahsızlandırılması, ortak bir güvenlik koordinasyon mekanizması kurulması, mültecilerin geri dönüşünün sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılması gibi taahhütleri içeriyor.

Çeşitli kaynaklara göre, anlaşmayla aynı zamanda ABD ve Amerikan şirketlerinin bölgedeki maden kaynaklarına erişiminin önünün açılması hedefleniyor.

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