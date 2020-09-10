KDC'de isyancı gruplar çatıştı: 18 ölü

AA 10 Eylül 2020 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 19:42

Ulusal medyadaki haberlere göre, KDC’nin doğusu Fizi, Mwenga ve Uvira şehirlerinin dağlık bölgelerinde isyancı koalisyonu (Eş-Şebab, Twirwaneho, Ngumino) ve Mai Mai Kata Katanga (Katanga'nın özgürlüğü için savaşanlar) isyancı grubu arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 18 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Çatışmanın, "Mai Mai Kata Katanga" milislerinin Albay Rukundo Makanika önderliğindeki isyancı koalisyonunun birliklerine saldırmasıyla çıktığı belirtildi.

Uvira şehrinin yakınlarındaki dağlık bölgelerde devam ettiği aktarılan ve KDC ordusunun müdahale etmediği çatışmanın sebebi hakkında bilgi paylaşılmadı.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı "Mai Mai Kata Katanga" grubu, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

- ÜLKEDE 20 YILDIR ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırları, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son 8 ayda KDC’de yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.