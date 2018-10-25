KDK imamdan kesilen 'kira bedeli'ni uygunsuz buldu

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, cami lojmanlarının imamlara tahsil edilmiş mekanlar olarak hem imamların görevlerini gecikmesiz yapmasına yardım ettiği hem de halk ve imam arasındaki iletişimi güçlendirdiği ifade edildi. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüzel bir kişiliği olmadığı için bu lojmanların Hazine Bakanlığı'na tescilli bulunduğu, defterdarlıklar tarafından da cami lojmanı olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildiği anımsatılan açıklamada, son yıllarda, bazı bölgelerde defterdarlıkların bu lojmanlar için imamlardan kira talep ettiği, bu durumun son muhatabı imamın habersiz maaşından kesinti yapılmasını KDK'ya başvurarak şikayet ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karacabey'de görev yapan imam, geçen yılın ağustos ayından itibaren cami lojmanında ikamet ediyordu. Cami lojmanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüzel bir kişiliği olmadığı için hayırseverler tarafından inşa edildikten sonra Milli Emlak Müdürlüğü'ne devredildi. Müdürlük de 2016 yılının ekim ayında konutu, cami lojmanı niteliğinde hizmet süresince kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis etti. Lojmanda ikamet eden imamın maaşında, bu yıl nisan ayından itibaren kira bedeli kesilmeye başlandı. İmam bu kesintiyi fark edince idareye başvurdu ancak defterdarlık başvuruyu, 'içinde oturduğunuz taşınmaz hizmete tahsisli kamu konutu olmadığı için kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kira almak zorundayız.' diyerek reddetti."

KDK'nın, bunun üzerine imamın başvurduğu ilgili kurumlardan konuyla ilgili bilgi ve belge talep etiği aktarılan açıklamada, "Din görevlilerinin, belirli bir çalışma saatiyle sınırlı olmaksızın görev yaptıkları açık. Cami müştemilatları din görevlilerinin konut ihtiyacını karşılamak için yapıldığı hususu 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca hizmete tahsisli kamu konutları kapsamında kaldığı belirtilmektedir. Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan, halk ile idare arasında köprü kuran ombudsman, cami lojmanının hizmete tahsisli kamu konutu kapsamında değerlendirilmesi, kira bedeli alınmaması ve 15 Nisan'dan itibaren aylık olarak tahsil edilen kira bedellerinin başvurana iadesine hükmetti." değerlendirilmesinde bulunuldu.