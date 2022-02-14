KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:33

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, market ve firmaların, indirimleri gıda ürünleri fiyatlarına yansıtıp yansıtmadığını kontrol etti.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler, fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti. Denetimlerde, esnafların KDV indirimlerini fiyat etiketlerine yansıttığı görüldü.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde Ticaret Müdürlüğü ekipleri de ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerin gün boyunca devam edeceği belirtildi.

- "KDV İNDİRİMİYLE ENFLASYONUN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ YÜKÜNÜ AZALTACAĞIZ"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini anımsattı.

Tüm dünyayı etkisi altına küresel bir salgınla mücadele edildiğini belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Bunun en önemli yansımalarından biri de uluslararası boyutta gıda fiyatlarındaki artış. Ulaşım ve tedarik zincirinin sekteye uğraması ile dünya çapında yaşanan bu salgının ekonomik yansımalarını en aza indirgeyebilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8 den yüzde 1'e indirilmesiyle enflasyonun tüketiciler üzerindeki yükünü azaltacağız.

Ayrıca bazı gıdalarda toptan ve perakende de uygulanan farklı KDV oranlarını da kaldırarak, uygulamada kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz. KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmalarımız adına çok önemli bir adım atmış bulunmaktayız."