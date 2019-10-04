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Kebap severler dikkat! Ucuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar

Ucuza satılan kebap ve dönerlere ilişkin uyarılar art arda gelirken et diye satılan bazı ürünlerin içinde boya, havuç ve soya fasulyesi olduğu ortaya çıktı.

  • İHA
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Tavuk dönerci ve kebapçıların artmasıyla birlikte fiyatlarda önemli farklar ortaya çıkmaya başladı. Kentte tavuk döner normalde 7 lira ile 10 lira arasında satılırken, bazı satıcılar döneri 5 liradan, bazı satıcılar ise 3 liradan satıyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Ucuz etin içerisinde soya fasulyesi var. Havuçtan, tavuk kemiğinden ve kırıntıdan kıyma yapılıyor. Sakatat atıklarını bici boyası ile karıştırıp satıyorlar" dedi.
 
Okul çevreleri, sokak araları ve işlek caddelerde tavuk dönerci ile kebapçıların artması fiyat rekabetini de beraberinde getirdi. Rekabetle birlikte kimi satıcılar tavuk dönere martı eti, kimi kebapçılar da Adana kebabında soya kıyması kullanmaya başladı.
 
Kentte tavuk döner normalde 7 lira ile 10 lira arasında satılırken bazı satıcılar döneri 5 liradan, bazı satıcılar da 3 liradan satıyor. Et fiyatları da normalde 55 ila 60 lira arasında satılırken, bazı satıcılar eti 30 ila 45 lira arasında satıyor.
 
“UCUZ ETTEN UZAK DURUN”
 
Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ucuz et ve tavukta sağlık tehlikesi olabileceğine dikkat çekerek, “Kendi esnaflarımızda şu anda etin kilosu 55-60 lira. 30-35 liradan satılan yerlerden vatandaşlarımızın et almamasını istiyoruz. İçerisine soya fasulyesi var, havuçtan, tavuk kemiğinden ve kırıntıdan kıyma yapılıyor. Sakatat atıklarından alıp bici boyası ile karıştırıp bunları vatandaşlara satıyorlar. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle birlikte çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı ucuz etten uzak dursun. Ben kendim de bizzat denetlemeye çıkacağım. Ucuz tavuk dönerlerden ve tavuklardan vatandaşlarımız uzak dursun” dedi.
 
HEM SAĞLIĞA HEM İNSANLIĞA
 
Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise, Adana kebabının 25 liradan ucuz olmaması gerektiğini belirterek, “140 gram, 130 gramdan aşağı etin de olmaması lazım. Soya kıymasından kebap mümkün değil. Ondan belki köfte yaparlar ama kebap mümkün değil. 100 gram dürüm 20 lira ama daha düşük fiyatla satılan yerlere vatandaşlar inanmasınlar. Hem sağlığa zararlı, hem insanlığa zararı var. Adana kebabı erkek kuzu etinden başka etle olmaz” diye konuştu.
 
“SÜRÜMDEN KAZANIYORUZ”
 
5 liraya tavuk döner satan esnaf Soner Şahin de, “80-90 gram tavuk koyuyoruz. Kurtarsın kurtarmasın sonuçta enflasyonla topyekun mücadele kapsamında satıyoruz bu fiyattan. İnsanlar memnun kalsın yeter. Sürümden kazanıyoruz” dedi.

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