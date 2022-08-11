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  • Kebapçıya bırakılan 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğa devlet sahip çıktı
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Kebapçıya bırakılan 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğa devlet sahip çıktı

Adana'da bir kadının eski iş yeri olan kebapçı dükkanına bıraktığı öne sürülen 3 çocuğu, devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, AA muhabirine, çocukların müdürlüklerinin kontrolündeki bir yurda yerleştirildiğini belirterek, 'Çocuklarımız şu anda devlet korumasında. Onlara devletin şefkat elini uzattık, inşallah en iyi şekilde bakımlarını da yapacağız.' dedi.

AA11 Ağustos 2022 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
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İddiaya göre, Nurcan K, 3 çocuğuyla merkez Seyhan ilçesinde önceden çalıştığı kebapçı dükkanına giderek, iş yeri sahibi Şaban Erkek'e ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi.

Kadının dükkandan ayrılması ve çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Şaban Erkek, aile fertlerine ulaşmaya çalıştı. Aileyle irtibat kuramayan Erkek, durumu polise bildirdi.

Kebapçıya giden polis ekipleri, 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğu, anne ve babalarına ulaşamayınca Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, AA muhabirine, çocukların müdürlüklerinin kontrolündeki bir yurda yerleştirildiğini belirterek, "Çocuklarımız şu anda devlet korumasında. Onlara devletin şefkat elini uzattık, inşallah en iyi şekilde bakımlarını da yapacağız." dedi.

Kebapçı dükkanı sahibi Şaban Erkek de Nurcan K'nin eskiden yanında çalıştığını anlatarak, "Anneleri babaları ayrılmış 7 yıldır. Annelerinde kalıyorlar, vekalet annelerinde. Bunları da bugün 'babalarına teslim edilecek' diye benim yanıma bırakıp gitmiş. Babaları da telefona cevap vermiyor. Mecburen polisi aramak zorunda kaldık. 3 saattir yanımdalardı. Annelerini aradık telefonu kapalı. Nereye gittikleri konusunda bir bilgim yok." ifadelerini kullandı.

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