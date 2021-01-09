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  • Keçileri kaybolan çiftçi isyan etti: Çalındıysa, söylesinler de boşa aramayalım
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Keçileri kaybolan çiftçi isyan etti: Çalındıysa, söylesinler de boşa aramayalım

Kahramanmaraş'ta İsmail Doğan, 8 gün önce kaybolan keçilerini arıyor. Doğan, artık keçilerinin çalındığını düşünmeye başladığını belirterek, 'Eğer çalındıysa çalanlar söylesin de boşa aramayalım' dedi.

DHA09 Ocak 2021 Cumartesi 13:25 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 13:27
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Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşayan İsmail Doğan, 8 gün önce keçilerini otlatmaya götürdü, ancak 13'ü çıktıkları dağdan inmedi. Bunun üzerine Doğan, keçilerini bulmak için en son gördüğü yere gitti. Kendi çabalarından sonuç alamayan İsmail Doğan, günlerce aradığı keçilerini bulabilmek için son çare olarak Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile irtibata geçip, hayvanlarını belediyenin dronu ile aramak istediğini söyledi. Başkanın bu isteğe olumlu yanıt vermesi üzerine belediye personeli Mansur Öksüz, drone ile keçilerin kaybolduğu yere gitti. Yaklaşık 1 saat drone ile yapılan aramalardan da sonuç çıkmadı.

'ÇALDILARSA HABER VERSİNLER BOŞA ARAMAYALIM'

İsmail Doğan, kaybolan keçilerinin hepsinin de yakında doğum yapacak gebe keçiler olduğunu söyledi. Her yeri aradıklarını, son umudu olan drondan da sonuç çıkmadığını kaydeden Doğan, şunları söyledi:

"40 keçimden 13'ünü kaybettim. Dağda arazi şartları çok zor yine de aradık bulamadık. Andırın Belediye Başkanımızdan dron ile aramak için yardım istedik. O da sağlolsun bizi kırmayarak Mansur Bey'i gönderdi. Dron ile aradık ama bulamadık. Çalınmış olduğunu düşünmeye başladım. Eğer çalındıysa çalanlar söylesin de boşa aramayalım. Keçilerimi görenlerden yardım bekliyorum."

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