İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2020 Çarşamba / 5 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6951
  • EURO
    8,9981
  • ALTIN
    464.754
  • BIST100
    1104.81
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili 5 şüpheli adliyeye getirildi
Güncel

Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili 5 şüpheli adliyeye getirildi

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye getirildi.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:33
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verecekler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.