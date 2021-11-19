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Kedi katili için polis çalışma başlattı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ay içerisinde 4 kedinin öldürülmesi üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

AA19 Kasım 2021 Cuma 21:18 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 21:18
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Selvilitepe Mahallesinde, 29 Ekim ile 18 Kasım arasında 4 kedi, bacakları ve kafası kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Kedileri gören çevre sakinleri durumu Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği'ne bildirmesi üzerine dernek yetkilileri harekete geçerek şikayetçi oldu.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Polis ekipleri bölgede çalışmaları başlattı. Tek temennimiz bunu yapan, bu vahşeti yapan kişinin bir an önce bulunması. Bugün bir hayvana yapıyorsa, yarın bir çocuğa bir insana yapacaktır. Önlemlerin biran önce alınıp bu şahsın bulunması tek temennimiz." diye konuştu.

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