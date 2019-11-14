20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7628
  • 6,3473
  • 271.229
  • 104684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kedi vahşeti davasında karar kesinleşti

Beyoğlu'nda bir kediyi yere vurarak öldüren Barış Canımana’nın cezası kesinleşti. Görüldüğü yerde yakalanarak, cezaevine gönderilecek olan Canımana, 4 ay 1 gün hapis yatacak.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyoğlu’nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddia edilen Barış Canımana’nın (23) İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava 24 Mayıs 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. 'Tomtom' isimli kediyi kuyruğundan tutup yere vurarak öldüren Canımana, ‘Haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldürmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanık Canımana’nın eyleminden sonra adli kontrol hükümlerine uymaması ve eyleminden sonra pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasında takdir indirimi uygulamamıştı.
 
Kararın belli olmasının ardından Canımana’nın itiraz süresinde karara itiraz etmemesi dolayısıyla 2 yıllık hapis cezası kesinleşti. Mahkeme, Canımana’nın hükmünün kesinleşmesinin ardından infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazdı.
 
Görüldüğü yerde yakalanarak cezaevine gönderilecek olan Canımana’nın 2 yıllık hapis cezasının infazı 1 yıl 4 ay 1 gün oldu. Canımana cezasının 4 ay 1 gününü cezaevinde geçirdikten sonra 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında geçirecek.

Başkan Erdoğan Trump´ı böyle düzeltti: İşte o anlar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yer: İzmir! Belediye otobüsünün şarjı bitti, yolda kaldı

Yer: İzmir! Belediye otobüsünün şarjı bitti, yolda kaldı

İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı

İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı

100 milyar dolarlık toplantı

100 milyar dolarlık toplantı

Gayrimenkul sektörünün yıldızı 2020’de parlayacak

Gayrimenkul sektörünün yıldızı 2020’de parlayacak

9 yıl sonra gelen korkunç itiraf! Öldürüp, adına mektup yollamış

9 yıl sonra gelen korkunç itiraf! Öldürüp, adına mektup yollamış

Kadıköy’de esrarengiz ölüm: Sandalyesinde denizi izlerken...

Kadıköy’de esrarengiz ölüm: Sandalyesinde denizi izlerken...

Kargo şirketlerinden yeni oyun: Uçak parası alıyorlar!

Kargo şirketlerinden yeni oyun: Uçak parası alıyorlar!

Şehidin kızından gazilere ağlatan terapi

Şehidin kızından gazilere ağlatan terapi
 

POPÜLER HABERLER

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

Başkan Erdoğan ABD'de böyle karşılandı

Başkan Erdoğan ABD'de böyle karşılandı

Milyonlarca yıllık... Hayranlık uyandırıyor

Milyonlarca yıllık... Hayranlık uyandırıyor

'Karadeniz'in terası' gelenleri görsel şölenle karşılıyor

'Karadeniz'in terası' gelenleri görsel şölenle karşılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA