Kedileri çuvala koymuştu, bu açıklamayı yaptı: Kötü bir niyetim yoktu

Mithatpaşa Mahallesi Rahmet Sokak'ta oturan Seda Emir (27), komşusu Cemil Genç ve bir yakınını, sokak kedilerini çuvala koymaya çalışırken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Emir, çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşıp duruma tepki gösterdi. Evli ve 2 çocuk babası Cemil Genç, kedileri, kayınvalidesinin Tepebaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde besledikleri kedilerin yanına götürmek istediğini ileri sürdü. Çuvaldan kaçınca da bundan vazgeçtiklerini söyledi.

'KÖTÜ NİYETİM OLSA ÇUVALI SIKI TUTARIM'

Mahallede kedilerin araçların önüne atladığını, ölüm tehlikeleri olduğunu iddia eden Cemil Genç, şöyle konuştu:

"Kediler çocuklarımızı da tırmaladı. Biz de korktuk. Kayınvalidemin evinin önünde kediler var. Kedileri oraya bırakmanın daha iyi olacağını düşündük. Çuvala koyduk; ama kedi kaçıyor, görüntüde belli. Kötü bir niyetim olsa çuvalı sıkı tutarım ya da Allah göstermesin kediyi tekmelerim. O da bir can taşıyor. Biz öyle bir insan değiliz. Biz de hayvanseveriz. Bizim hatamız çuval kullanmamız. Kedi taşıma kafesini hiç hayatımda görmedim. Öyle bir şeyim olsa ona koyardım. Kediler kaçınca vazgeçtim. Yanlış anlaşıldım, üzgünüm."

Cemil Genç, çuvala koymak isterken kaçan iki kedinin şu anda mahallede gezmeye devam ettiğini ve sağlık durumlarının da iyi olduğunu ifade etti.