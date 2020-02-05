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Güncel

Kedileri tekmeleyen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir marketin önünde duran 2 kediyi tekmelerken görüntülenen kişinin H.T. olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan H.T. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA05.02.2020  16:06 - Güncelleme: 05.02.2020  16:06

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde geçen 31 Ocak günü, güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir kişi önce sağ tarafında oturan kediye, ardından da market kapısı önündeki kediye tekme atıyor. Kediler can havliyle kaçışırken, tekme atan adam markete giriyor.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine yapılan incelemede, kedilere tekme atan kişinin H.T. olduğu belirlendi. H.T.'nin olayın yaşandığı binanın sahibi olduğu, binanın girişindeki markette çalışanların, kedi ve köpekler için kapı önüne mama bırakmasına sinirlenip, kedileri tekmelediği ortaya çıktı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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