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Kefil olduğu kişi borcu ödemeyince intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği öne sürülen 48 yaşındaki Ramazan G., tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

  • DHA
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Kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği iddia edilen Ramazan G., evinin yanındaki ahıra girip tabancayla başına ateş etti.

Silah sesi üzerine ahıra giren aile fertleri, Ramazan G.'yi kanlar içinde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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