Kefil olduğu kişi borcu ödemeyince intihar etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği öne sürülen 48 yaşındaki Ramazan G., tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.