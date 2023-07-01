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KEİ Dönem Başkanlığını Türkiye devraldı

Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Dönem Başkanlığını bugün itibarıyla 6 aylığına devraldı.

AA1 Temmuz 2023 Cumartesi 12:15 - Güncelleme:
KEİ Dönem Başkanlığını Türkiye devraldı
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin KEİ Dönem Başkanlığını devralmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin KEİ'nin Dönem Başkanlığını 6 aylığına devraldığı belirtilen açıklamada, 1992'de İstanbul'da Türkiye'nin güçlü girişimleriyle kurulan ve Daimi Uluslararası Sekretaryası da İstanbul'da bulunan KEİ'nin, geniş Karadeniz havzasındaki 13 üye ülke için en kapsamlı bölgesel işbirliği platformu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "KEİ'nin, Karadeniz bölgesinde barış, istikrar ve refahı sağlamak ile dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini teşvik etmekten oluşan kuruluş hedefleri bugün bölgemizdeki sınamalar karşısında her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. KEİ Dönem Başkanlığında ülkemizin önceliği, KEİ'nin kurucu ilke ve hedefleri çerçevesindeki işbirliğine tekrar ivme kazandırılması için üye ülkelerle birlikte gerekli adımların atılması olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Dönem Başkanlığını devralıyoruz. Geniş Karadeniz havzasında bugün daha da önemli hale gelen barış, istikrar ve refaha katkı sağlayacak aktif bir dönem başkanlığı için hazırız." ifadeleri kullanıldı.

  • Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
  • Karadeniz bölgesi
  • Türkiye

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