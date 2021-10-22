Kelebek Mobilya, Nükhet Duru ile işbirliğini yeniledi

22 Ekim 2021 Cuma 16:28 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 16:28

Türkiye mobilya sektörünün en önemli aktörlerinden Kelebek Mobilya, reklam yüzü ünlü sanatçı Nükhet Duru ile iş birliğini yeniledi.

Kelebek Mobilya, sektörde ses getiren ve olumlu geri dönüşler alan ilk kampanya sonrasında reklam çalışmalarında Nükhet Duru ile yola devam etme kararı aldı. Yeni reklam kampanyasında Nükhet Duru, markanın yeni stratejisine uygun olarak 'Yepyeni Kelebeklerle, hadi siz de kanat açın yeniliğe!' mesajını tüketiciyle paylaşacak. Yeni projelerle yeniliğe kanat açan Kelebek Mobilya'nın marka direktörü Serkan Kaplan "2021 yılında Nükhet hanımla yaptığımız işlerde çok güzel sonuçlar aldık. Bunu 2022 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Nükhet hanımla yeni projelere kanat açıyoruz. Senaryosunu ajansımız Ultra'nın yazdığı, çekimlerini ünlü yönetmen Hakan Yonat'ın gerçekleştirdiği filmimizle özellikle yeni evlenenlere ve nişanlılara seslendiğimiz güzel bir projeye imza attık. Bu reklam filminde herkes kendinden bir parça bulacak. İlerleyen günlerde yeni filmimiz tüm dijital mecralar ve ulusal TV'lerde yayınlanacak." dedi.

Kelebek Mobilya Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce'de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 160'ın üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.