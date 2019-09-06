Kelebekler kanatlarını 1.5 milyon ziyaretçiye açtı

Çocukların kelebeklerin arasında özgürce dolaşabildiği açık uçuş alanları ve kelebeklerin hayatlarını sürdürebilmeleri için onlarca tropikal bitki türünün bulunduğu kelebek serası, ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Açıldığı 2015’ten günümüze kadar Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni, bu yılın 8 ayındaki 271 bin 568 kişiyle birlikte 1 milyon 501 bin 568 kişi gezdi. Bahçe, 8-12 bin arası kelebeğin yanı sıra 50’si sadece burada görülebilecek

195 civarında bitki türüne ev sahipliği yapıyor.