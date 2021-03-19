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Kelkit Çayı alarm vermeye devam ediyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kelkit Çayı'nın su seviyesi giderek azalmaya devam ediyor.

DHA19 Mart 2021 Cuma 09:23 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:24
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Suların ciddi derecede azalmasının öncelikli nedenlerinden olan insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Çifçi, "İnsanlar, bu kaynakların kullanımı noktasında ve korunması noktasında bilgilendirilmelidir. Bu konuyla ilgili yerel ve merkez yöneticiler ile planlamalar yapılmalıdır. Burada özellikle küresel iklim ile ilgili yapılan anlaşmalara da uyulmalıdır. Yağmur toplayan bitki örtüsünün korunması gerekiyor. Tarımda sulama bilincinin de artırılması gerekiyor" diye konuştu.

'KAYNAKLAR YANLIŞ KULLANILIYOR'

'YAĞMUR TOPLAYAN BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN KORUNMASI GEREK'

'YAĞMUR TOPLAYAN BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN KORUNMASI GEREK'

'YAĞMUR TOPLAYAN BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN KORUNMASI GEREK'

Suların ciddi derecede azalmasının öncelikli nedenlerinden olan insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Çifçi, "İnsanlar, bu kaynakların kullanımı noktasında ve korunması noktasında bilgilendirilmelidir. Bu konuyla ilgili yerel ve merkez yöneticiler ile planlamalar yapılmalıdır. Burada özellikle küresel iklim ile ilgili yapılan anlaşmalara da uyulmalıdır. Yağmur toplayan bitki örtüsünün korunması gerekiyor. Tarımda sulama bilincinin de artırılması gerekiyor" diye konuştu.

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