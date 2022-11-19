İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2022 Cumartesi / 25 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti

Kocaeli'de yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

IHA19 Kasım 2022 Cumartesi 01:17 - Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
ABONE OL

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öte yandan, geçtiğimiz 14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.