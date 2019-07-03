Kemal Sunal’ın ölümünün 19. yıl dönümünde hakkında merak edilenler! Kemal Sunal neden öldü?

‘Kemal Sunal neden öldü? Kemal Sunal’ın ölümünde ihmal var mı? Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal nerelidir? Kemal Sunal kaç yaşında öldü?’ sorularına ölümünün 19. Yılında yanıt aranıyor. Türk sinema tarihinin en unutulmaz oyuncularında olan Kemal Sunal ölümünün 19. Yılında da unutulmadı. Tam adı Ali Kemal Sunal olan usta oyuncu, annesi Saime Hanım ve babası Mustafa Bey'in ilk çocuğu olarak 11 Kasım 1944'te İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya geldi. Okul hayatına Mimar Sinan İlkokulunda başlayarak Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Eşinin televizyonda gösterilen filmleri sayesinde yeni nesilden de hayran kitlesine sahip olduğunun altını çizen Gül Sunal, "Kemal'i kaybedeli 19 yıl oldu ama kimi 3 yaşında kimi 5 yaşında hayranları var. O zaman 5 yaşında olan kocaman adamlar, kadınlar da 'O zaman çocuktum şimdi onu daha iyi anlıyorum.' diye yazıyorlar. Bu yüzden filmler hala oynasın istiyoruz, yeni nesiller Kemal'i tanısın diye." değerlendirmesinde bulundu. İşte Ali Kemal Sunal’ın biyografisi…

KEMAL SUNAL HAKKINDA BİLİNMEYENLER NELER?

Kemal Sunal, vefatının 19. yılında da sevenleri tarafından unutulmadı. Yıllar önceki filmleri hala ekranlarda gösterilen Kemal Sunal, Türk sinemasının en önemli değerlerinden biri olarak anılırken, çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı.

Annesinin Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafı repost eden Ali Sunal, "Seni seviyorum babam..." diyerek Gül Sunal'ın "Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuzda yakama iğnelediler. Fotoğraf o günden beri cüzdanımda. Biraz eskidi rengi soldu ama acı hala taptaze yepyeni.." mesajını yayınladı.

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise, "Babamın ölümsüzlüğü bulduğu gün bugün. 19 yıl sonra 3 yaşında hayranları varsa bunun başka açıklaması olamaz. O ölümsüz... DM kutumu dolduran tüm güzel insanlara ayrıca teşekkürler, biz de kocaman bi aileyiz babamın sayesinde." mesajını paylaştı.

Öte yandan eşinin ölümünün yıldönümünde AA'ya konuşan Gül Sunal, 1975'te evlendiği eşinin bilinmeyen yönlerini ve sanatçı kişiliğini anlattı. Usta sanatçının ev hayatını ve misafir ağırlamayı çok sevdiğini söyleyen Gül Sunal, "Misafir yoksa bile icat ediyordu. Herkesi telefon edip çağırırdı. Bizim evde yenilsin, içilsin ama bir yere gitmesin (isterdi)." diye konuştu.

KEMAL SUNA STAR GİBİ YAŞAMMIYORDU?

Sunal, herkes gibi normal bir ev hayatı yaşadıklarına işaret ederek, "Kemal'i kaybettikten sonra genç bir hanım 'Kemal Sunal starlığını evde nasıl yaşıyordu?' diye sordu. Cevap veremedim çünkü star gibi yaşamıyordu. Sofrada hepimiz birlikte olurduk. Özellikle kahvaltı ve akşam yemeklerini mutlaka sofrada isterdi." dedi.

Çeyrek asır evli kaldığı eşinin aynı zamanda ciddi bir karaktere sahip olduğundan bahseden Gül Sunal, şunları kaydetti: "Çok disiplinli ve çok titizdi. Hakiki bir Türk ailesi babasıydı, benim babam neyse Kemal de oydu. Evde son sözü Kemal söylerdi, buna rağmen çok eğlenceli bir babaydı. Çocuklarla çok oyun oynardı, çok güzel zaman geçirirlerdi. Bazen hangisi baba, hangisi çocuk onu karıştırırdık. Çünkü o yerde de yuvarlanırdı, boğuşur, güreşirdi ama yine son sözü Kemal söylerdi."

KEMAL SUNAL'IN ÖLÜMÜNDE İHMAL VARMIYDI?

Kemal Sunal'ın vefatı üzerine yaşanan ihmal tartışmalarına değinen Gül Sunal,"Tartışmaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yazı ve kadere çok inanıyorum. Film şirketini 'Niye uçağa bindirdiler?' diye çok suçladılar ama ben biliyorum ki eve kadar araç yolladılar gitmesi için" ifadelerini kullandı. .