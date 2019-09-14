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Kemer'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı.

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Ovacık Mahallesi mevkisindeki kayalık bölgede yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı.

Alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki iki helikopter havadan, 4 arazöz, iki su tankeri karadan müdahale etti.

Orman işçileri, sarp alanlardan dolayı 4 saatlik yürüme sonrası bölgeye ulaştı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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