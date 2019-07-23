Tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
- DHA
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksoğutan mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından şarampole devrildi. Kazada çok sayıda turist yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
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