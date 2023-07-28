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Kemer'deki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 08:52 - Güncelleme:
Kemer'deki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

  • orman yangını müdahalesi
  • Kemer
  • yangın

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