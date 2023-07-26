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Kemer'deki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürdürülüyor.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 22:37 - Güncelleme:
Kemer'deki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
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Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahale ediyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor.

Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

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