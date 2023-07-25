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Güncel

Kemer'deki orman yangınında gece görüşlü helikopterler devreye girdi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale ile devam ediyor.

AA25 Temmuz 2023 Salı 21:49 - Güncelleme:
Kemer'deki orman yangınında gece görüşlü helikopterler devreye girdi
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Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 11 uçak ve 22 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Uçak ve helikopterlerin yerine ise bölgeye gece görüşlü 5 yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bölgede çalışmalara başlayan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları müdahaleye devam ediyor.

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