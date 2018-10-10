Kenan Sofuoğlu hayatını kurtaran kaskı Yeşilay'a bağışladı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada, 2010 yılında dünya şampiyonu olduğu bir yarışta kullandığı kaskı Yeşilay'a bağışladığını açıkladı. Kenan Sofuoğlu kaskın, kaza geçirdiği sırada hayatını kurtardığını belirterek, "İstanbul'da Yeşilay'a söz vermiştim. 2010 yılında kullandım. 2010 dünya şampiyonu olduğum kask. Bütün kasklarımı saklıyorum, nadiren hediye ediyorum. Para ile alınabilecek bir kask değil. Hız tutkusu yapmak isteyen, drift atmak isteyene altyapı yok. Hız yapan arabalar satılıyor ama onların kullanılabileceği parkur yok. Bu sorunun çözülmesi lazım. İstanbul Park var ama şirket tarafından kiralandı, girmek kolay değil. Bunu belediyelerle beraber yapabilirsek çok kişinin hayatını kurtarır. Eğer yarışçı olmasaydım sokaklarda hız yapan biri olurdum. Yarışı kazandığımda kaskı çıkarıp Osmanlı kavuğu takmıştım" diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu'nun Yeşilay'a bağışladığı kask açık artırma ile satılacak. Satıştan elde edilecek gelirin, uyuşturucu ve alkol bağımlılarına ücretsiz psikososyal ve rehabilitasyon desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne bağışlanacağı bildirildi.