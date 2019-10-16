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‘Kendi çocuklarına keman, bizimkilerine silah veriyorlar’ 

‘Kendi çocuklarına keman, bizimkilerine silah veriyorlar’ 

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Terör örgütü PKK tarafından, 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, “Oğlum HDP’liler tarafından kaçırıldı. ‘Kürtleri savunuyoruz’ diyerek, Kürt çocuklarını öldürüyorlar. Kendi çocuklanın eline keman, bizim çocuklarımızın eline silah veriyorlar” dedi. İstanbul Arnavutköy’de yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çiftinin o tarihte 14 yaşında olan, lise birinci sınıf öğrencisi oğulları Tuncay, 2014 yılında, “Bana iş buldular, işe gidiyorum” diyerek, evden çıktı. Ancak terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Baba Şevket Bingöl, oğlunun peşinden Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalına gitti. Tüm çabalarına rağmen oğlunu bulamayan baba Bingöl, 13 Eylül günü HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. 

EN SON IRAK’TAYDI 

Oğlunun HDP Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından kaçırılıp, Diyarbakır İl Başkanlığı’na getirildiğini söyleyen baba Bingöl, “Oğlum, Diyarbakır’a getirildikten sonra Kandil’e götürüldü. Onu aramak için çok uğraştım. Lice’deki kamplara gittim. Bana oğlumun olmadığını söylediler. İstanbul’a döndüğümde ise Arnavutköy ilçe teşkilatındakiler, oğlumun Suriye’de olduğunu söylediler. İki yıl sonra bir gece telefon geldi. Kendini ‘doktor’ diye tanıtan biri, oğlumla birlikte Irak’ta olduğunu söyledi” dedi. 

Kızına seslenirken aniden fenalaştı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, Ağrı’dan gelen bir baba da katıldı. Ağrı’dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için Diyarbakır’a gelen baba Yasin Kaya,  çocuğunun lise 2. sınıfta okurken dağa kaçırıldığını söyledi. Çocuğuna kavuşmak istediğini aktaran Kaya, “Kızım beni duyuyorsan kaç gel. Ailene gel” ifadeleriyle kızına seslendi ve bir anda fenalaşarak bayıldı. Kaya’ya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.  

 

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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