Kendi demirimizi dövüyoruz! TSKGV'nin “Senede Bir Gün” kampanyasına destek yağıyor

İstanbul Çekmeköy Hüseyinli Mahallesi'nde bir binicilik kulübü işleten Trabzonlu esnaf Savaş Civelek, kampanyayı arkadaşlarından duyduğunu ve hemen katılmaya karar verdiğini belirtti. "Eskiden cenk için at yetiştirirdik, demir döverdik. Bugün teknoloji üretmemiz lazım" diyen Civelek, Türk savunma sanayinin geldiği noktadan gurur duyduğunu vurguladı. Fatih Sultan Mehmet'in çağ açıp çağ kapatan şahin toplarına atıfta bulunan Civelek, TSKGV'nin ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi kurumlarla Türkiye'nin huzur ve barışını sağladığını ifade etti.

"KENDİ DEMİRİMİZİ DÖVMEYE BAŞLADIK"

Savaş Civelek, Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlığına dikkat çekti: "Yıllarca bizi dışa bağımlı bıraktılar. Ama şimdi öyle değil. TSKGV kendi ateşini kendi yaktı ve kendi demirini kendi dövmeye başladı." Kaan uçağı, Atak helikopteri, yerli gemiler ve diğer teknolojik ürünlerle Türkiye'nin karada, denizde ve gökyüzünde kendi gücünü ürettiğini belirten Civelek, bu başarının bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yaptığı bağışın manevi değerine de dikkat çeken Civelek, "Bugün ben bir bağışla bunun bir parçası olabileceksem, Allah bu imkânı bana sağlayan ordudan da mühendisten de vakıftan da razı olsun" dedi.

"At Türk'ün kanadıdır!"



Savaş Civelek gibi yüreği vatan sevgisiyle atan bağışçılarımız sayesinde #SenedeBirGün kampanyamız büyüyor! Atalarımızdan gelen mirasla bugün savunma sanayiimizi yerli teknolojilerle güçlendiriyoruz.



Tüm bağışçılarımıza sonsuz teşekkürler! ����#TSKGV pic.twitter.com/qoGreWzAOH — TSKGüçlendirme Vakfı (@tsk_gv) June 20, 2025

"SENEDE BİR GÜN" KAMPANYASI NEDİR?

"Senede Bir Gün" kampanyası, 2018 yılında bir esnafın 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde işletmesinin bir günlük gelirini TSKGV'ye bağışlamasıyla başladı. Bu anlamlı hareket, diğer esnaf ve işletmecilere ilham kaynağı oldu. Her yıl 18 Mart'ta büyüyen kampanya, savunma sanayine katkıda bulunmak isteyen vatandaşların desteğiyle güçleniyor. TSKGV, bağışlarla Türkiye'nin yerli ve milli savunma projelerini destekliyor.