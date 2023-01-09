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Kendi evini yaktı: Gözaltına alındı

Bursa'da tek katlı müstakil evini yakan kişi gözaltına alındı.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 15:56 - Güncelleme:
Kendi evini yaktı: Gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi 9. Dicle Sokak'ta yaşayan A.Ç, buradaki tek katlı evini ateşe verdi.

A.Ç, sokakta bulunanlara evi kendisinin yaktığını söyleyip, polise haber vermelerini isteyerek bölgeden hızla uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, büyümeden kontrol altına alırken, itfaiye erleri yanan evin içerisinden bir köpek çıkardı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra A.Ç, evin bulunduğu sokağa geri geldi.

Polis ekipleri A.Ç'yi gözaltına aldı. Bu sırada A.Ç'ye komşuları tepki göstererek saldırmaya çalıştı.

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