Kendi hükümetlerini eleştirdiler: İHA'lar konusunda Türkler gibi olamadık

star.com.tr 5 Ekim 2021 Salı 02:43 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 02:43

Yunan basınında, Fransa ve Yunanistan arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir analiz yazısı yayımlandı. Yunan basını, "İHA'lar konusunda Türkler gibi olamadık" yorumunda bulundu. Yazıda ayrıca Yunan savunma sanayiine eleştiriler de yer aldı.

1960'lardan bu yana tüm Yunan hükümetlerinin Türkiye karşısında uluslararası arenada yardım istediği ifade edilirken Yunan-Fransız anlaşmasının yararlılığını işaret edecek ikna edici argümanların olmadığı belirtildi.



Yunanistan'ın küçük büyük Batılı silah üreticilerini memnun etmeye çalıştığı ifade edilen yazıda, "Türkiye, askeri teknolojiyi yakından takip etti. Sanayilerini buna göre geliştirdi ve kendisini hızla donattı. Yunanistan ise olduğu yerde kaldı. Örnek vermek gerekirse Yunan hükümetinin yıllardır hiç anlamadığı konu İHA'lardır. Artık her türlü silah sisteminin tedariki için gereken sorumluluğun üstlenilmesi gerekiyor" denildi.

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